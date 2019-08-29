0553 313 94 23

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 artışla 96.129,69 puandan başladı

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:02
Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 221,35 puan artışla 96.129,69 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 221,35 puan ve yüzde 0,23 yükselişle 96.129,69 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,33 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,01 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,21 ile sigorta oldu.

Dün, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, 95.291,50 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek, günü yüzde 0,13 değer kaybıyla 95.908,35 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.500 puanın destek, 98.500 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:02
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gediz Belediyesi’nden ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti
    1. Gediz Belediyesi’nden ücretsiz Wİ-Fİ..
    2. Büyüleyenspor Şampiyonluk Parolasıyla..
    3. Arı Maya, çocuklarla buluşacak
    4. Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme,..
    5. Tuşba Belediyesi’nden okul temizliği
    6. Sinop’ta saklı bir cennet: Erfelek..
    7. Adalet Bakanı Gül: "(Kadına yönelik..
    8. Ağrı’da sıcaktan bunalan taraftarı..
    9. Vali Demirtaş, kaymakamlarla bir araya..
    10. Bakanlık müjdeyi duyurdu!4.966..
    11. Altındağ Belediye Başkanı Balcı:..
    12. Başkan Berge’den 30 Ağustos Zafer..
    13. Aksaray’da göçmenleri taşıyan otobüs..
    14. Çıkmaz’dan 30 Ağustos mesajı
    15. Yeni doğan bebeklerin ayaklarına dikkat
    16. İdam geri mi geliyor? İdam gelecek mi?
    17. Kumluca’da kurallara uymayan araçlar..
    18. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    19. Adalet Bakanı’ndan idam cezası..
    20. İstanbul’da 30 Ağustos’ta toplu ulaşım..
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı