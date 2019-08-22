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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 yükselişle 95.730,34 puandan başladı

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:00
Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 208,22 puan ve yüzde 0,22 artışla 95.730,34 seviyesine yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,04 ile gıda ve içecek, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün, yüzde 0,53 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 95.522,11 puandan tamamladı.

Dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı toplantı tutanaklarının geleceğe dönük çok fazla ipucu vermezken, yapılan faiz indiriminin politika değişikliği olmadığı ve bir ayarlama niteliğinde olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'e yönelik eleştirilerine devam ederken, aynı zamanda Çin ile yapılan görüşmelerin büyük olasılıkla bir anlaşmayla sonlanacağını düşündüğünü söyledi. Çin'le boy ölçüşmek için kendisinin seçilmiş kişi olduğunu belirten Trump'a, Çin Dışişleri Bakanlığından, "bizimle iyi geçinin" çağrısı yapıldı.

Analistler, dün açıklanan Fed toplantı tutanaklarının ardından bugün Jackson Hole'da konferans kapsamında merkez bankaları yetkililerinden gelecek mesajların yakından takip edileceğini, Powell'ın yarın konferansta vereceği mesajlar öncesi ise bekleyiş temasının süreceğini söyledi.

Bugün veri gündeminin yoğun olduğuna işaret eden analistler, küresel çapta açıklanacak PMI verilerinin yanı sıra ABD'de işsizlik başvuruları ve Avrupa'da Tüketici Güven Endeksi'nin açıklanacağını bildirdi.

Yurt içinde ise uluslararası yatırım pozisyonu, Tüketici Güven Endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.000 puanın destek, 96.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:00
  1. BIST 100
  2. Piyasalar

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