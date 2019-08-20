0553 313 94 23

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 175,68 puan artışla 95.461,86 seviyesine yükseldi

20 Ağustos 2019 Salı 10:04
Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 yükselişle 95.461,86 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 175,68 puan ve yüzde 0,18 artışla 95.461,86 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,65 ile kimya, en çok gerileyen ise yüzde 0,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, yüzde 0,47 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 95.286,18 puandan tamamladı.

Analistler, son dönemde küresel piyasalarda artan resesyon endişelerine karşılık merkez bankalarının artan güvercin tutumunun pay piyasalarını olumlu etkilediğini söyledi.

Bugün yurt içinde konut satış istatistiklerinin, yurt dışında ise yurt dışında Avro Bölgesi haziran ayı inşaat üretimi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.000 seviyesinin destek, 96,500 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:04
  1. BIST 100
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
    1. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu..
    2. Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz!..
    3. İçişleri Bakanı Soylu: "Demokrasiyi ve..
    4. Orgeneral Çetin, Hakkari'de esnafı..
    5. İzmir'de 80 kaçak göçmen yakalandı
    6. Ucuz uçak biletinin yolu turlardan..
    7. Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga
    8. Süleyman Soylu'dan kayyım açıklaması
    9. İçişleri Bakanı Soylu: "Terörle..
    10. Teknosa, bayramda satışlarını yüzde 35..
    11. İçişleri Bakanı Soylu: "Hukukun ve..
    12. Konut satış istatistikleri
    13. Eskişehir'de dolandırıcılık..
    14. THY, bayramda yüksekten uçtu
    15. Dikili'de 80 düzensiz göçmen yakalandı
    16. İstanbul Ümraniye'de minibüsle..
    17. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan..
    18. Bolu’da, uyuşturucu ve kaçak içki..
    19. Zorla rüşvet almak isteyen polislere..
    20. Ozon tedavisinin faydaları saymakla..
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan dışında yeni bir parti geliyor! Harekete geçeceği tarih belli oldu
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan dışında yeni bir parti geliyor! Harekete geçeceği tarih belli oldu
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek