0553 313 94 23

Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 620,35 puan artışla 97.199,04 seviyesine yükseldi

16 Ağustos 2019 Cuma 09:58
Borsa, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 yükselişle 97.199,04 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 620,35 puan ve yüzde 0,64 artışla 97.199,04 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi yüzde 0,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 0,08 ile bilişim oldu.

Dün azalan küresel risk iştahı ile satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, yüzde 2,84 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 96.578,70 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de konut başlangıçları ve tüketici güven endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 ve 95.500 seviyelerinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 azalmasını bekliyor. Ekonomistler, haziran ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 1,1 azalacağı tahmin ediliyor. Mayısta geçen yılın aynı dönemine göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 0,1, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yüzde 1,3 azalmıştı. Öte yandan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:58
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BDDK'dan kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik
    1. BDDK'dan kredi işlemlerine ilişkin..
    2. Yerli yapay zekâ çözümleriyle fiberde..
    3. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2..
    4. Kraliçe inciri üreticinin yüzünü..
    5. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü..
    6. Aksaray’da minibüs ile kamyon..
    7. (Özel) ‘Asrın felaketi’nin izleri..
    8. Türk yönetmen Güney, ABD’de Hollywood..
    9. 5 şehre yeni Milli Eğitim Müdürü atandı
    10. Sudan'da aşırı yağmurlar yüzünden 46..
    11. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer..
    12. İHA'lar tespit etti! Efeler imha etti
    13. Başkan Geylani, içme suyu..
    14. Eş mezara, koca cezaevine
    15. Bayburt’ta kavurucu sıcaklar
    16. Denizli'de kaplumbağayı kurtarmak..
    17. Prag'ın hocasından Abdulkadir itirafı
    18. (Özel) Kirazlı köylüleri isyan etti:..
    19. Yaşlı şahıs otel odasında ölü bulundu
    20. Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda bir..
    21. Sivasspor sezona kötü başlıyor
    22. Sudan’da sel felaketi: 46 ölü
    23. Kaçak mülteci taşıyan minibüs kaza..
    24. Sıcaklık, mevsim normallerine düşecek
    25. Borsa, güne yükselişle başladı
    26. Akıllı köy, "Gakko suyu aç, gakko suyu..
    27. Ciltteki fazla yağlanmaya dikkat
    28. Küçük enişte FOX'a koştu! İşte yeni..
    29. 'Ülkeyi, işçiyi satanlar, iftira..
    30. ANFAŞ SporTurkey 4-8 Eylül’de antrenör..
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler