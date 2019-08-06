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Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 310,90 puan artışla 98.984,18 seviyesine çıktı

06 Ağustos 2019 Salı 10:01
Borsa, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 yükselişle 98.984,18 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 310,90 puan ve yüzde 0,32 artışla 98.984,18 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,44 ile turizm oldu.

Dün ABD ve Avrupa borsalarındaki sert düşüşlerin etkisiyle gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 azalışla 98.673,28 puandan tamamladı.

Analistler, Çin yuanının dolar karşısındaki değer kaybını sürdürmesi sonrası ABD Hazine Bakanlığı'nın Çin'i resmen "döviz manipülatörü" ilan ettiğini, buna bağlı olarak uluslararası borsalarda sert düşüşler görüldüğünü kaydetti.

ABD'nin Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan etmesinin, yeni gümrük vergileri ve yaptırımlar gelebileceği endişelerini artırdığına işaret eden analistler, Çin'den beklenen misilleme adımlarının da bugün itibarıyla başladığına dikkati çekti.

Çin Ticaret Bakanlığı, bugünkü açıklamasında, Çinli şirketlerin ABD'den tarım ürünleri alımının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Analistler, söz konusu gelişmelerle yatırımcıların güvenli liman olarak görülen enstrümanlara yönelmeye devam ettiğini ifade ederek, konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.000 ve 97.200 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını belirten analistler, 100.600 ve 102.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:01
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