0553 313 94 23

Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 219 puan artışla 103.676,26 seviyesine yükseldi

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:01
Borsa, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 103.676,26 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 219 puan ve yüzde 0,21 artışla 103.676,26 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,24 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,08 ile sigorta oldu.

Dün alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, yüzde 0,88 değer kazanan BIST 100 endeksi, 103.457,30 puanla 19 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını yaptı.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının takip edileceğini belirterek, makroekonomik veri gündeminin de yoğun olduğunu ifade etti.

TCMB'nin faiz indirimine kesin gözüyle bakıldığını dile getiren analistler, ECB'nin ise eylül ayında faiz indirimine gideceği sinyali verebileceğini tahmin etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu. Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 150, en yüksek 500 baz puan indirim arasında yer aldı.

Analistler, TCMB'nin beklentiler dahilindeki faiz indirimi ve gelecek döneme ilişkin faiz indirimleri konusunda yapacağı iletişimin, Borsa İstanbul'daki alıcılı seyri destekleyeceğini, Türk lirası üzerindeki baskıyı ise hafifleteceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 105.000 ve 106.000 seviyeleri olacağını bildirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:01
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manavgat’ta jandarmadan sahte içki operasyonu
    1. Manavgat’ta jandarmadan sahte içki..
    2. Avrupa’nın en büyük köfte fabrikası..
    3. PKK sevici Canan Kaftancıoğlu’na tepki
    4. Kocaeli’de otobüs şoförü, Türk..
    5. Bağlarlı kursiyer kadınlar Karadeniz..
    6. Yılın ilk 6 ayında yaklaşık 1 milyon..
    7. Rus helikopter sektöründe Türkiye ilgisi
    8. 2 ay sonra ilk kez yemek yedi
    9. Başkan İnal muhtarlarla yemekte buluştu
    10. Bilal Başaçıkoğlu özel çalışıyor
    11. Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7..
    12. Ali Rıza Büyükuslu: Fenerbahçe..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM’de yemin..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporculara..
    15. Bahçelievler'de yol çöktü !
    16. Limak Enerji, müşteri işlem..
    17. Mesleki eğitim alacak binlerce..
    18. 'Görünmeyen radar'ın yazdığı cezaya..
    19. Tırnak yeme problemi ve çözümü
    20. Watergarden İstanbul çocuklara eğlence..
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı