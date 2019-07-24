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Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 253,60 puan artışla 102.809,75 seviyesine yükseldi

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:01
Borsa, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 yükselişle 102.809,75 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 253,60 puan ve yüzde 0,25 artışla 102.809,75 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi güne yatay başlarken, holding endeksi yüzde 0,45 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile ticaret, tek gerileyen ise yüzde 0,30 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD ile Çin arasında tekrar başlayacak ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle küresel piyasalarda etkili olan pozitif seyirle dün alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da yüzde 1,45 değer kazanan BIST 100 endeksi, 102.556 puanla 21 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını yaptı.

Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin gündemin odağına yerleştiğini belirterek, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararı öncesinde piyasalarda geniş bant içinde dalgalanın sürebileceğini kaydetti.

Dün akşam ABD'de Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi senatörler arasında gerçekleştirilen Türkiye ile ilgili toplantıya ilişkin açıklama ve gelişmeler ile Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 100.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:01
  1. BIST
  2. Piyasalar

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