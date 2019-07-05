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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 45,42 puan artışla 99.427,62 seviyesine çıktı

05 Temmuz 2019 Cuma 10:03
Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL(AA)- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 artışla 99.427,62 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 45,42 puan ve yüzde 0,05 artışla 99.427,62 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,07, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,78 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 0,22 ile metal eşya makine oldu.

Dün, küresel piyasalardaki karışık seyre paralel 100 bin puanın üzerinde kapanış yapamayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,02 üzerinde 99.382,20 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin yoğun olduğunu, özellikle ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağında yer aldığını, yurt içinde ise nisan-haziran banka kredileri eğilim anketinin takip edileceğini bildirdi.

Jeopolitik gelişmeler ve ticaret savaşlarına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 98.500 seviyesinin destek, 100.500 puanın direnç konumunda olacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:03
  1. BIST
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