0553 313 94 23

Borsa, güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 248,08 puan artışla 95.821,21 seviyesine çıktı

28 Haziran 2019 Cuma 10:00
Borsa, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 artışla 95.821,21 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 248,08 puan ve yüzde 0,26 artışla 95.821,21 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,40 ile bilişim oldu.

Dün 96.000 puanı test eden BIST 100 endeksi bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 primle 95.573,12 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Japonya'da başlayacak ve iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi kapsamında yapılacak oturumlarda küresel ekonomik görünüm değerlendirileceğini belirterek, zirveden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel gelir ve tüketim harcamaları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 96.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 97.500 seviyesine yükselebileceğini, 92.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:00
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asya borsaları
    1. Asya borsaları
    2. Karslı kadınların kış hazırlığı başladı
    3. Adıyaman'da minibüsle traktör..
    4. Çayın azı şifa fazlası zarar
    5. Antalya’da ’Parasailing’ yapan..
    6. Kapadokya’da Hacı Bektaş Veli’nin..
    7. Nef, 2019’da konut teslimlerine devam..
    8. Başkent’te şiddetli yağış sonrası 237..
    9. GSA öğrencileri jüri karşısında
    10. Kazalar KGYS kameralarınca görüntülendi
    11. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları..
    12. EXPO Antalya yaz konserleri başladı
    13. "Viyana'daki toplantı nükleer anlaşma..
    14. Aydınlatma temizliği nasıl yapılır?
    15. Alanya’da meydan dayağı atılan taciz..
    16. Malatya'da silahlı saldırı
    17. Sedat Kılınç: "Yönetimin yeni..
    18. Kırmızı ışıkta geçen dolmuş..
    19. Bağlar Belediyesi metruk yapıları..
    20. Başkan Çiftçi, genç boksörleri kabul..
    21. 2 günde 2. kez intihara kalkıştı
    22. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca..
    23. Yıldırım düşmesi sonucu camiinin..
    24. TCMB'nin resmi rezerv varlıkları arttı
    25. Çağın vebası bağımlılık!
    26. 55 derecede ekmeklerini taştan..
    27. Komşusunun traktörüne bindi, düşerek..
    28. Kaçak içki üretilen otelin sahibi ve..
    29. Besin ödülü çocukları obez yapıyor
    30. ABD Ankara Büyükelçisi’ne Senato’dan..
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti