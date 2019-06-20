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Borsa, güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 982,64 puan artışla 95.226,70 seviyesine çıktı

20 Haziran 2019 Perşembe 10:01
Borsa, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,04 artışla 95.226,70 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 982,64 puan ve yüzde 1,04 artışla 95.226,70 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi yüzde 1,16 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,97 ile madencilik oldu.

Dün 93.000-95.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 94.244,06 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD Merkez Bankasının (Fed), beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit bıraktığını hatırlatarak, Fed'in karar metninde, sürdürülebilir ekonomik büyüme görünümüne ilişkin belirsizliklerin arttığının vurgulandığını bildirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştirdiği basın toplantısında, bankanın gelecek dönemde bir faiz indirimi adımı atması ihtimalinin güçlendiğini ifade ettiğini bildiren analistler, Powell’ın erken ve hızlı faiz indirimleri konusundaki risklere de değinerek dengeli bir tutum sergilediğini kaydetti.

Analistler, Fed'in faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceği sinyalini vermesinin ardından dünya borsalarının pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi, 88.500 puanın ise destek seviyesi olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:01
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