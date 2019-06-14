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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 341,27 puan artışla 90.842,75 seviyesine yükseldi

14 Haziran 2019 Cuma 10:00
Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 artışla 90.842,75 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 341,27 puan ve yüzde 0,38 değer kazancıyla 90.842,75 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,49 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik endişeler ve hafta başından bu yana görülen kar satışlarının etkisini artırması ile yüzde 2,27 değer kaybeden BIST 100 endeksi günü 90.501,48 puandan tamamladı.

Analistler, artan jeopolitik risklerin petrol fiyatlarında yükselişe neden olduğunu belirterek, bunun da önceki iki haftada yaklaşık yüzde 9 değer kazanan Borsa İstanbul'da satış baskısını artırdığını ifade etti.

Jeopolitik risk algısı üzerinde belirleyici olacak diplomatik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiren analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisanda cari işlemler hesabının 1,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek, 92.500 puanın direnç konumuna gelebileceğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:00
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