0553 313 94 23

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 220,77 puan artışla 90.566,41 seviyesine çıktı

07 Haziran 2019 Cuma 09:59
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 artışla 90.566,41 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 220,77 puan ve yüzde 0,24 artışla 90.566,41 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,95 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,08 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,35 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Bayramı tatili öncesi Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybıyla 90.345,63 puandan tamamladı.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise ABD'de mayıs ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 seviyesinin direnç, 88.500'ün desek konumuna gelebileceğini dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 09:59
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD, Türk pilotlara F-35 eğitimi vermeme kararı aldı
    1. ABD, Türk pilotlara F-35 eğitimi..
    2. Rus turisti ölüm sahilde yakaladı
    3. Aksaray’da serinlemek için girdiği..
    4. Kazım Arslan kimdir? CHP Milletvekili..
    5. Mursi’ye darbenin sebebi Türkiye ile..
    6. Beşiktaş'tan Nazım Sangare bombası
    7. Rus askeri gemisi Çanakkale..
    8. Kara ittifakta yeni detay! ‘CHP ile..
    9. Türk Telekom’dan 400 Gbps..
    10. Formula 1'de gözler Kanada'ya çevrildi
    11. Dünya Para Okçuluk Şampiyonası
    12. Türkiye’nin pençesi, Kuzey Irak’ta
    13. Dünya Para Atletizm Grand Prix..
    14. Direksiyon başında kalp krizi geçiren..
    15. Emekli Emniyet Müdürü Bozoğlu: “604..
    16. A Milli Futbol Takımı’nın konuğu Fransa
    17. Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi nas..
    18. CHP’li meclis üyesi oturum ücretini..
    19. Borsa güne yükselişle başladı
    20. Domagoj Vida'ya Fransa'dan sürpriz talip
    21. Fatih Portakal, valiye söven..
    22. Otomobilin Çarpıp Kaçtığı Yaralı..
    23. Kayseri’de trafik kazası: 1 yaralı
    24. (Özel) Yaz aylarının korkulu rüyası..
    25. CHP Milletvekili hayatını kaybetti
    26. (Özel) Son çömlek ustası mesleğini..
    27. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    28. Küresel piyasalar ABD'nin istihdam..
    29. Nükleer tıpla kanserin haritası..
    30. Tarih belli oldu! Türkiye uzaydan..
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı