0553 313 94 23

Borsa, güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 442,10 puan ve yüzde 0,45 artışla 97.820,68 seviyesine yükseldi

27 Mart 2019 Çarşamba 10:02
Borsa, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 değer kazancıyla 97.820,68 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 442,10 puan ve yüzde 0,45 yükselişle 97.820,68 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,39 ile inşaat oldu.

Dün banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,96 değer kaybıyla 97.378,58 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de dış ticaret dengesi ve cari işlemler dengesi verileri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

Draghi'nin yapacağı konuşmada, para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade eden analistler, avro/dolar paritesinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Analistler, Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 ve 96.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:02
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Özdemir: "Personelimizin alın teri kurumadan haklarını verdik"
    1. Başkan Özdemir: "Personelimizin alın..
    2. Badmintoncular, Polonya'da olimpiyat..
    3. AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı..
    4. OMÜ’lü öğrenciler şehitleri,..
    5. Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay..
    6. TSK, FETÖ ile mücadelesini aralıksız..
    7. Cemaatler kime oy verecek 31 Mart 2019..
    8. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    9. GÜNCELLEME - Kadıköy'de inşaat..
    10. Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi..
    11. Zehir tacirlerinden akıl almaz taktik!
    12. Bakan Ersoy, Dünya Tiyatro Günü'nü..
    13. Vali Sonel’den Pertek İlçesi ziyareti
    14. AK Parti Büyükçekmece Adayı Mevlüt..
    15. Batuhan Yaşar: "CHP-HDP ittifakı..
    16. Hacettepeli gençler Turkcell’i yılın..
    17. Gönen, Rehber Öğretmenlerle toplantı..
    18. Meksika’da havai fişek fabrikasında..
    19. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener.....
    20. Başkan Aktaş Roman vatandaşlara..
    21. "Teknoloji ve madde bağımlılığından..
    22. “100 Yılın Model Kenti Gölbaşı”..
    23. Minikler fidanları toprakla buluşturdu
    24. Mavi bayraklı plaj ödüllerinin galibi..
    25. Satın aldıkları dairelerin başkalarına..
    26. Doç. Dr. Aylin Gül Medical Park’ta
    27. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    28. Borsa, güne yükselişle başladı
    29. İsrail askerleri Batı Şeria'da 3..
    30. "Firari 107 FETÖ'cünün Türkiye'ye..
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi