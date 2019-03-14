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Borsa, güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 101,64 puan ve yüzde 0,10 artışla 102.298,21 seviyesine yükseldi

14 Mart 2019 Perşembe 10:01
Borsa, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 değer kazancıyla 102.298,21 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 101,64 puan ve yüzde 0,10 artışla 102.298,21 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,43 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile ulaştırma oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 102.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 102.196,57'den tamamladı.

Analistler, İngiliz parlamentosunun dün akşamki oylamada Avrupa Birliği'nden (AB) "anlaşmasız ayrılık" seçeneğini reddetmesinin ardından bugün 'Brexit tarihinin ertelenmesi' teklifinin görüşülmesinin beklendiğini ifade ederek, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında yer almaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de yeni konut satışları başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.700 ve 99.000 seviyelerinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:01
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