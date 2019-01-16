Borsa, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 değer kazancıyla 93.365,15 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, 191,88 puan ve yüzde 0,21 artışla 93.365,15 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,12 ile sigorta oldu.



Dün, dünya borsalarındaki değer kazançlarına paralel analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 93.400 puanı test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,22 primle 93.173,27 puandan tamamladı.

Analistler, dün İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedildiğini anımsatarak, Brexit'in uzunca bir süre daha yatırımcıların odağında kalmaya devam edeceği bildirdi.



Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, yurt dışında ise Avrupa'da enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 95.000 seviyelerinin direnç, 91.300'ün destek olarak izleneceğini kaydetti.

AA Finans'ın PPK toplantısına ilişkin gerçekleştirdiği ankete katılan 18 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, bir ekonomist 150 baz puanlık indirim olacağını tahmin ediyor.

13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen bir önceki PPK toplantısında, politika faizi yüzde 24,00'te sabit bırakılmıştı.