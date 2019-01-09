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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 artışla 91.031,58 puana çıktı

09 Ocak 2019 Çarşamba 09:59
Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 değer kazancıyla 91.031,58 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 334,61 puan ve yüzde 0,37 artışla 91.031,58 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,61, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile metal ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile sigorta oldu.

Dün, dünya borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle 90.776,12 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 primle 90.696,97 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ve Çinli yetkililerin Pekin'de gerçekleştirdiği ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin küresel piyasalardaki risk iştahını artırdığını, bu durumun da pay piyasalarına olumlu yansıdığını kaydetti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarının takip edileceğini ifade eden analistler, tutanaklarda Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen haftaki açıklamalarına paralel "güvercin" ifadelerin yer alması durumunda, pay piyasalarının pozitif görünümünü devam ettireceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açından BIST 100 endeksinde 88.500 ve 87.200 seviyelerinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 09:59
  1. BIST
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