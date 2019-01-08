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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,33 artışla 90.247,86 puana çıktı

08 Ocak 2019 Salı 10:00
Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 değer kazancıyla 90.247,86 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 296,77 puan ve yüzde 0,33 artışla 90.247,86 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,70 ile inşaat oldu.

Dün küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle gün boyu alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 primle 89.951,09 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi aralık ayı güven endeksleri ve ABD JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve beraberindeki heyetin Türk yetkililerle, başta Münbiç, Suriye olmak üzere, FETÖ ve PKK ile mücadele, Patriot savunma sistemleri ve ekonomik ilişkiler ile ilgili yapacağı görüşmelerin de yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, teknik açından BIST 100 endeksinde 88.500 ve 87.200 seviyelerinin destek, 91.300'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 10:00
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