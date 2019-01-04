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Borsa, güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,57 artışla 87.894,19 puana çıktı

04 Ocak 2019 Cuma 10:00
Borsa, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,57 değer kazancıyla 87.894,19 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 495,17 puan ve yüzde 0,57 artışla 87.894,19 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,32 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,14 ile turizm oldu.

Dün dünya borsalarındaki değer kayıpları ve yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının etkisiyle özellikle günün ikinci yarısında satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,65 değer kaybıyla 87.399,02 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini kaydetti.

Suriye ile ilgili gelişmeler ve ABD'de federal hükümetin kapalılık durumuna ilişkin açıklamaların da yatırımcıların odağında yer aldığını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 87.200 ve 86.400 seviyelerinin destek, 89.900'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 10:00
  1. BIST
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