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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi yüzde 0,32 artışla 91.121,22 puana çıktı

26 Aralık 2018 Çarşamba 10:02
Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 değer kazancıyla 91.121,22 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 291,64 puan ve yüzde 0,32 artışla 91.121,22 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,89 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,06 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 değer kaybıyla 90.829,57 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed aralık ayı imalat endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Avrupa borsalarının tamamında Noel tatilinin bugün de devam ettiğini, ABD piyasalarının ise işleme açılacağını bildiren analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle düşük işlem hacimli seyrin devam edeceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.


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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 10:02
  1. BIST
  2. Piyasalar

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