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Borsa, güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 242,30 puan ve yüzde 0,27 artışla 91.316,41 puana çıktı

19 Aralık 2018 Çarşamba 10:02
Borsa, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 değer kazancıyla 91.316,41 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 242,30 puan ve yüzde 0,27 artışla 91.316,41 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,32 ile sigorta oldu.

Dün dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel 89.567,01 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 primle 91.074,11 puandan tamamladı.

Analistler, bugün İngiltere'de enflasyon, ABD'de cari denge ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

Fed'in faizleri 25 baz puan artırmasının beklendiğini ifade eden analistler, faiz kararından ziyade karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, Brexit ve İtalya bütçe gelişmelerinin de yatırımcıların gündeminde olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.300 ve 88.500 seviyelerinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumuna geldiğini kaydetti.




Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:02
  1. BIST
  2. Piyasalar

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