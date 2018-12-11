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Borsa, güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 222,28 puan ve yüzde 0,24 artışla 92.449,60 puana çıktı

11 Aralık 2018 Salı 10:02
Borsa, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 değer kazancıyla 92.449,60 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 222,28 puan ve yüzde 0,24 artarak 92.449,60 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,99 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,27 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün dünya borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,57 azalışla 92.227,32 puandan tamamladı.

Analistler, Brexit ve ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, BIST 100 endeksinde 92.500 puanın altında kalıcılık sağlanması durumunda 91.300 seviyesinin destek, 94.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 2,46 milyar dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 30,99 milyar dolar olarak gerçekleşti. Cari işlemler fazlası, eylülde 1 milyar 830 milyon dolar, 12 aylık cari açık ise 46 milyar 58 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 10:02
  1. BIST
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