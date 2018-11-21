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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 335,15 puan ve yüzde 0,37 artışla 92.021,50 puana çıktı

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:04
Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 değer kazancıyla 92.021,50 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 335,15 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 92.021,50 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi de yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,21 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,51 ile ticaret oldu.

Dün, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının negatif etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 3,05 değer kaybıyla 91.686,35 puandan tamamladı.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin azalması ve gelişmiş ülke piyasalarındaki hisse senetleri fiyatlarının tarihi zirvelerinden başlayan düşüşünün stop-loss (zarar kes) emirleriyle hızlanmasının küresel risk iştahını azalttığını belirterek, bugün gelmesi beklenen tepki alımlarının gücünün takip edileceğini ifade etti.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın direnç, 91.000 ve 90.000 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 10:04
  1. BIST
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