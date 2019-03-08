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Borsa, güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 54,64 puan ve yüzde 0,05 artışla 102.337,33 seviyesine yükseldi

08 Mart 2019 Cuma 10:04
Borsa, güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 değer kazancıyla 102.337,33 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 54,64 puan ve yüzde 0,05 artışla 102.337,33 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,43 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,70 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün uluslararası borsalardaki negatif seyrin etkisiyle düşüş eğiliminde hareket ederek, günü yüzde 1,13 azalışla 102.282,68 puandan kapanmıştı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 102.500 puanın altında kaldığı sürece düşüş eğiliminin devam edebileceğini ve sırasıyla 100.700 ve 99.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:04
  1. BIST
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