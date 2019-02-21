Borsa güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 değer kazancıyla 102.033,90 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, 62,62 puan ve yüzde 0,06 artışla 102.033,90 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,14 ile elektrik oldu.

Dün, dünya borsalarındaki yükselişlerin etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 102.500 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 primle 101.971,29 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz değişiklikleri konusunda "sabırlı olacağız" ifadesini ilk kez kullandığı ocak ayı toplantısının tutanakları dün akşam yayımlandığını anımsattı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemleri ile ilk sinyallerini geçen yılın aralık ayında verdiği "güvercin" duruşun, ocak ayı toplantısının karar metninde kullanılan "sabırlı olacağız" ifadesi ile desteklendiğini ifade eden analistler, dün yayımlanan tutanakların da kısa ve orta vadede Fed'den önemli bir değişiklik beklenmemesi gerektiğine işaret ettiğini bildirdi.

Analistler, Fed toplantısı sonrası piyasalarda etkili olan "bu yılın sonuna kadar faiz artırımı olmayacağı" fiyatlamalarının, tutanaklar sonrasında da devam ettiğini belirterek, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarına yatırımcı ilgisinin sürmesini beklediklerini kaydetti.

Bugün ABD ve Avrupa’da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin de yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.