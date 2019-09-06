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Borsa, güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 azalışla 100.165,74 puandan başladı

06 Eylül 2019 Cuma 10:00
Borsa, güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 112,63 puan azalışla 100.165,74 seviyesine geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 112.63 puan ve yüzde 0,11 düşüşle 100.165,74 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,13 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,36 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 100.500'ün üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri vererek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 100.278,40 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de ağustos ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verisinin takip edileceğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 12 Eylül’deki faiz kararı öncesinde Türk lirası varlıklardaki pozitif seyrin devam edebileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.500 ve 101.800 seviyelerinin direnç, 98.500'ün desek konumunda olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:00
  1. BIST
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