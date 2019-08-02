Borsa, güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 düşüşle 101.508,05 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 392,20 puan ve yüzde 0,38 azalışla 101.508,05 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 0,17 değer kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,65 ile gıda, içecek oldu.

Dün, 101.000 puan sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının önemli bir kısmını telafi etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 101.900,25 puandan günü tamamladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşamki açıklamaları sonrası küresel piyasalardaki risk iştahının azaldığını belirterek, konuyla ilgili Çin tarafından gelebilecek açıklamaların takip edileceğini söyledi.

Trump, ABD ve Çinli yetkililer arasındaki ticaret müzakereleri devam ederken, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduğunu açıkladı.

Analistler, bugün ABD'de temmuz ayı istihdam raporu ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini kaydederek, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.600 seviyesinin destek olarak kritik öneme sahip olduğunu bildiren analistler, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu vurguladı.