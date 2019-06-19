0553 313 94 23

Borsa, güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 212,17 puan azalışla 94.006,52 seviyesine geriledi

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:59
Borsa, güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 azalışla 94.006,52 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 212,17 puan ve yüzde 0,23 azalışla 94.006,52 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,53 ile ulaştırma oldu.

Dün, Avrupa borsalarındaki değer kazançları ve genele yayılan alımların etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,13 primle 94.218,70 puandan tamamladı.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin "Daha fazla faiz indirimi ve daha fazla parasal genişleme, ECB'nin araç setinin bir parçası" açıklaması sonrası küresel piyasaların pozitif seyir izlediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında İngiltere'de enflasyon ve ABD'de haftalık mortgage başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek, 95.300 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:59
  1. döviz
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da gençlerden Başkan Arı’ya sevgi seli
    1. İstanbul’da gençlerden Başkan Arı’ya..
    2. FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına"..
    3. Vali Akın, yapımları devam eden okul..
    4. Antalya’da hatalı sürücülere hava ve..
    5. Şi'den Kuzey Kore ziyareti öncesi..
    6. Kaman ilçesinde metruk binalara yıkım..
    7. Borsa güne düşüşle başladı
    8. Sel, Aslanapa köylerinde zarara yol..
    9. Başkan Arif Teke: Pazarı, halkımızın..
    10. Peugeot'dan yeni nesil SUV: Peugeot 2008
    11. Adana’da Başkent Üniversitesi’nden..
    12. Hem lezzetli hem hafif: Susamlı taze..
    13. Platini serbest bırakıldı
    14. Mazı köyünü sel vurdu
    15. Türkiye’den ’Schengen’ vizesine..
    16. Gram altın 253 lira seviyelerinde
    17. Hakkında arama kararı bulunan 2 kişi..
    18. Usturayla 4 genci yaraladı, serbest..
    19. Kadın Koparatifi çalışanları Mucur..
    20. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    21. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    22. Asya borsaları
    23. Zeytin sineğine karşı mücadele
    24. Hortumun büyük zarar verdiği Kemer..
    25. RTÜK, Kore ile televizyon yapımları..
    26. 5.Burhaniye Bisiklet Festivali Başlıyor
    27. FETÖ şüphelisi tren garında yakalandı
    28. Özel sektörün yurtdışı kredileri..
    29. Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    30. Biga Alışveriş ve Kültür Festivali..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz