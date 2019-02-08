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Borsa, güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,28 azalışla 102.494,86 puana geriledi

08 Şubat 2019 Cuma 10:02
Borsa, güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 değer kaybıyla 102.494,86 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 289,17 puan ve yüzde 0,28 azalışla 102.494,86 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,28 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,21 ile metal ana sanayi oldu.

Dün, Avrupa borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle 101.945,35 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 primle 102.784,03 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de yetkililerin Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerinde çok fazla ilerleme kaydedilemediğine işaret eden açıklamaları ve Başkan Donald Trump'ın ek gümrük tarifelerinin başlayacağı 1 Mart'tan önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyeceğini söylemesinin ticaret savaşı tedirginliğini artırdığını kaydetti.

Artan ticaret savaşı endişelerinin küresel piyasalardaki risk iştahını azaltığını ifade eden analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

Analistler, bugün dünya genelinde veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmaları ile Brexit'e ilişkin gelişmelerin de takip edileceğini bildirdi.

Yurt içinde bilanço dönemi olması nedeniyle hisse bazlı hareketlerin önce çıkabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 puanın destek, 103.400 ve 105.000 seviyelerini direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 10:02
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