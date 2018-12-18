THY- Euroleague
0553 313 94 23

Borsa, güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 266,76 puan ve yüzde 0,30 azalışla 89.695,14 puana geriledi

18 Aralık 2018 Salı 09:59
Borsa, güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 değer kaybıyla 89.695,14 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 266,76 puan ve yüzde 0,30 azalışla 89.695,14 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,53 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, Avrupa borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 değer kaybıyla 89.961,91 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak Açık Piyasa Komitesi toplantısının takip edileceğini kaydetti.

Fed'in yarın sona erecek toplantıda faizleri 25 baz puan artırmasının beklendiğini ifade eden analistler, faiz kararından ziyade karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Brexit ve İtalya'da bütçe gelişmelerinin de yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.300 ve 88.500 seviyelerinin destek, 91.300'ün direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 09:59
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail güçleri 24 Filistinliyi gözaltına aldı
    1. İsrail güçleri 24 Filistinliyi..
    2. Eski HDP Iğdır milletvekili Kıznaz..
    3. FETÖ şüphelisi eski öğretmen çift..
    4. Eski CHP'liye FETÖ soruşturması!..
    5. "Beşir'in Şam ziyaretinin hedefi Arap..
    6. Finansal piyasalarda 2018 böyle geçti..
    7. Finansal piyasalarda 2018 böyle geçti..
    8. Rusya, Kırım Yarımadasına konuşlanıyor
    9. Galatasaray HDİ Sigorta Rusya yolcusu
    10. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    11. Enerjide 2018 böyle geçti (1)
    12. Enerjide 2018 böyle geçti (2)
    13. Ekonomide 2018 böyle geçti (3)
    14. Ekonomide 2018 böyle geçti (2)
    15. Ekonomide 2018 böyle geçti (1)
    16. Mevlana Celalettin Rumi sözleri
    17. Suriyeli Şeyma, ABD'deki ırkçı saldırı..
    18. Medipol Sağlık Grubu "Altın Marka"da..
    19. Şiddete uğrayan papağan koruma altında
    20. EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni..
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek
    Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek