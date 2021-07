Türkiye olarak yıllardan beri enflasyon canavarı ile mücadele edip duruyoruz. Eğer biz bir Müslüman ülke olarak öncelikle bu faiz denen beladan ülke olarak kurtulamıyorsak, enflasyon belasından da döviz belasından da, sarraflardan altın, gümüş alıp yastık altında biriktirmekten de asla kurtulamayız.



Çünkü devlet, millet olarak borsalarımızla TÜSİAD’çı işadamlarımızla ve her türlü sanayimizle, üniversitelerimizle elimizde Kur’an olduğu halde pek çok Haçlı devletlerin, başta savunma sanayilerinden, teknolojilerinden, ekonomilerinden hâlâ onlardan üstün bir duruma gelemedik. Çünkü yıllardan beri ülkemizde faizsiz güvenilir yatırım sahaları olmadığından, bu durumda vatandaşlarımız da altın, döviz gibi birikimlerini yastık altında tutuyorlar ve yine pek çok insanımız da maalesef faize yatırım yapmalarından dolayı çeşit çeşit sanayimiz, teknolojilerimiz ve her türlü üretimlerimiz böylece öksüz kalmış oluyor.



Biz aslında bir Müslüman ülke olarak tüm üretimlerimizi ve her türlü kazançlarımızı alın teriyle, emekle birleştirerek helalinden kazançlar elde edebilmek için uğraş veriyoruz. Devlet olarak, millet olarak bu faiz belasından kurtulabilmek için bugün bile hala, doğru dürüst bir adım atamadık.



Bu durumda dövizin, altının, faizin yükselmesinden kurtulamadık. Bakın faizin, enflasyonun, altın, dövizin yükselişinden kurtulabilmek için şöyle bir formül düşünelim. Mesela örnek alarak ülkemizden bir şehir seçelim. Bu şehrimizde Balıkesir olsun. Bu Balıkesir şehrinde devlet olarak Borsa Bank adı altında öncelik 2 veya 3 banka kuralım. Bu bankalar kimseye kredi vermek için değil bu bankalar sadece her türlü girişimci ortaklıklarla, güvenilir şirketlerle, işadamlarıyla, faizsiz sermayelerle Borsa Bankta birleştirelim. Seçtiğimiz bu Balıkesir şehrinde 100 adete yakın market açarak işe başladığımızı düşünelim.



Tabii herkesin koyacağı karşılığında alacağı kâr ile işe başladığımızı düşünelim. Sıkı itinalı bir çalışma sistemiyle fazla değil 1 - 1.5 yıl içerisinde bugünkü marketlerin satış fiyatlarından en azından %30-%40 gibi daha düşük fiyatlarla her türlü gıda ve mamul satışlarının yapılabileceğini şimdiden sizlerle söyleyebilirim çünkü herkesin bildiği gibi bugünkü marketlerin halkımıza çok yüksek fiyatlarla satışlar yapmalarından dolayı ülkemizdeki enflasyonun yükselmesine belki de bugünkü Türkiye’deki marketler sebep olmaktadır.



Yine örneğin inşaat alanındaki girişimci inşaat müteahhitleriyle her türlü inşaat işlerinde Balıkesir Borsa Banklardaki uzman kadrolar eşliğinde yine faizsiz sermayelerle sağlam güvenilir, deniz kumlarıyla olmayan inşaatlardaki dairelerin fiyatları bugünkü satılan dairelerin fiyatlarından %30-%40 gibi ucuzlayan fiyatlarla Balıkesirlilere çok rahat daire satışları yapabiliriz ve yine de Balıkesir’deki inşaat firmalarından ve marketçilerden Balıkesir’deki Borsa Bank ve ortakları olarak onlardan çok daha satış ve kâr yapabiliriz.



Tabii bu durumda Balıkesir diğer Türkiye’deki marketlerden ve daire fiyatları çok daha ucuza satışlar yapılmasıyla birlikte Borsa Bank ve ortaklarının daha da fazla kâr etmelerinden dolayı Balıkesir’de giderek diğer şehirlere nazaran market ve inşaat daire fiyatlarında enflasyon sıfıra doğru düşmeye bile başlayabilir.

Böylece döviz büroları ve sarraflar yavaş yavaş kepenk indirmeye başlarlar. Tabii devletin güvencesi altında kâr getirisi daha fazla olan Borsa Banka vatandaşlarda birikimlerini faizci bankalara yatırmak yerine helalinden ve daha çok kâr payı veren Borsa Bank ve ortaklarına adeta koşa koşa birikimlerini yatırmaya giderler.



Diğer bankalar ise bu durumda sinek avlamaya başlarlar ya da Borsa Bank modeline dönmeye mecbur kalırlar. Tabii sadece marketçilik, inşaatçılık değil zamanla başta sanayi olmak üzere bütün iş kollarında faizsiz sermayelerle, ortaklıklarla işlere başlanıldığında Balıkesir’de işsizlik kalmaz, zamanla Balıkesir’de ihracat artar. Çünkü yıllar öncesinde devletin kendi başına kurduğu bütün fabrikalar adam kayırmacı siyasetçilerin yüzünden hep çar çur edilerek ülkemize büyük zararlar vermişti.



Eğer özelleştirme yapılmasaydı belki de devlet olarak iflas etmiş bile olabilirdik. Bu bakımdan devletin kuracağı Borsa Bank ve girişimci ortaklıklar sistemiyle Müslüman ülkemizde faiz ve döviz belasından ancak böyle kurtulabiliriz. ABD gibi Haçlı devletlerin paraları da artık ülkemizde hiçbir değeri olmayan kağıt parçalarına benzerlerdi. Eğer bundan 5 sene önce Merkez Bankası, Katılım Bankaları, sözde ekonomistler, millet vekilleri, il başkanları, diyanet müftülükler, Borsa Bankın faizsiz ortaklıklar ile aynen Balıkesir modeli gibi Türkiye de çalışmalar yapmış olsalardı şimdi bütün ülkede enflasyon düşer, döviz, altın gibi birikimler yastık altında değil de sanayi alanlarında tarım, hayvancılık, et, süt, peynir gibi bütün fiyatlar bütün Türkiye’de yarı yarıya düşmüş olurdu.



İşte fakat maalesef Tayyip Başkan nasıl olsa çalışıyor diye başta milletvekillerinin pek çoğu boş boş oturuyor. Merkez Bankası’nın faizi sıfıra indirebilmenin bir yolunu bulmak için hiç bir çalışma yapmadan koltuklarında oturup duruyorlar. Eğer Borsa Bank Balıkesir’de faizsiz ortaklıklarla bu güvensiz ortamda randıman vermez yürümez denilirse, o zaman birçok şirket 3-5 yöneticileri ile 9000-10000 marketi tıkır tıkır yürütüp milyonlarca kâr edebiliyorlarsa yine birçok banka binlerce bankalarını bir genel müdürleriyle yıllardan beri çalıştırıp her yıl milyarlarca kâr edebiliyorlarsa faizsiz Borsa Bank ortaklıkları Balıkesir’de ve Türkiye’nin her yerinde nasıl çalışamaz!