Borsa 70 bine ulaştı

Endeks aynı zamanda seans içinde 70.142,87 puana kadar çıkarak tarihi seans içi zirveye ulaştı ve yine tarihte ilk kez 70.000 puanın üzerini gördü. borsa sevindirdi Bu arada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Eylül/2010'' sonuçlarına göre, geçen ay en yüksek reel getiri, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,01, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,26 oranlarıyla İMKB 100 Endeksinde gerçekleşti. DÖVİZ KAYBETTİRDİ ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 3,12 ve mevduat faizi yüzde 0,12 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Buna karşılık, ABD Doları yüzde 1,66 ve avro yüzde 0,12 oranında yatırımcısına kaybettirdi.