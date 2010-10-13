THY- Euroleague
0553 313 94 23

Borsa 70 bine ulaştı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün sonunda 675,12 puan ve yüzde 0,98 artışla 69.675,08 puandan tüm zamanların rekoruyla kapandı.

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Borsa 70 bine ulaştı

 Endeks aynı zamanda seans içinde 70.142,87 puana kadar çıkarak tarihi seans içi zirveye ulaştı ve yine tarihte ilk kez 70.000 puanın üzerini gördü. borsa sevindirdi Bu arada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Eylül/2010'' sonuçlarına göre, geçen ay en yüksek reel getiri, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,01, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,26 oranlarıyla İMKB 100 Endeksinde gerçekleşti. DÖVİZ KAYBETTİRDİ ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 3,12 ve mevduat faizi yüzde 0,12 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Buna karşılık, ABD Doları yüzde 1,66 ve avro yüzde 0,12 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:54
  1. arşiv haber
  2. yeni akit gazetesi
  3. arşiv

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahkemeden FETÖ'cülere ceza yağdı!
    1. Mahkemeden FETÖ'cülere ceza yağdı!
    2. Altın fiyatları
    3. Gökhan Arslan kimdir nerelidir?
    4. Ahmet Sami Kutlu kimdir nerelidir?
    5. Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa..
    6. Flaş gelişme! BBP, Ankara ve İzmir'de..
    7. Yaşar Bahçeci kimdir?
    8. Baba Bush Irak katliamıyla anılacak
    9. Ensar Erdoğdu kimdir nerelidir?
    10. FETÖ'nün "Türkiye adliye ve cezaevi..
    11. 12. İstanbul Bilişim Kongresi
    12. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    13. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı..
    14. Anadolu Adliyesi önünde silahla yaralama
    15. Antalyaspor'da Bursaspor maçı..
    16. "Yargıtayın algı operasyonlarına..
    17. Adil Aşırım kimdir nerelidir?
    18. Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe..
    19. "Metropol Güvenliği" paneli
    20. Üniversite öğrencisi eczane..
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek