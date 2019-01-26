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Boron matik deterjan nerelerde satılıyor? Boron nereden alınır?

Türkiye'nin doğa mineralli yerli ve milli temizlik ürünü BORON piyasada yerini aldı. Peki Boron marka temizlik ürünü nerede satılıyor? Boron satışı yapılan yerler neresi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından sonra yoğun bir ilgi gören Boron matik yerli temizlik ürünü nerede satılacak? İşte merak edilen bu sorunun yanıtı...

26 Ocak 2019 Cumartesi 21:39
Boron matik deterjan nerelerde satılıyor? Boron nereden alınır?

Türkiye'nin doğa mineralli yerli ve milli temizlik ürünü BORON piyasada yerini aldı. Peki Boron marka temizlik ürünü nerede satılıyor? Boron satışı yapılan yerler neresi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından sonra yoğun bir ilgi gören Boron matik yerli temizlik ürünü nerede satılacak? İşte merak edilen bu sorunun yanıtı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla bor madeninden üretilen temizlik ürünü BORON'un bu alandaki ithalatı azaltacağını belirterek, "Çevre ve insan dostu, doğal mineralli temizlik ürünü BORON'un 4 kilogramlık paketi yıl boyunca aynı fiyattan satılacak. BORON'un pazar payının artmasıyla ithal ettiğimiz temizlik ürünleri azalacak ve bunun için dışarıya ayırdığımız kaynak da ülkemizde kalacak." ifadelerini kullandı.

Boron nerede satılacak?

Türkiye’nin tüm büyük market zincirlerinde 4 kiloluk paketlerde satışa sunulan yeni ürün BORON’un satış fiyatı ise 24,90 TL

 

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 21:39
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