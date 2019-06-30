0553 313 94 23

"Borla tedavi kanseri 18 ayda öldürüyor"

Northern Illinois Üniversitesinden Prof. Dr. Narayan Hosmane:- "Japonya'daki ortaklarımızla beyin kanseri olan hastalarda bunu denedik. Bor elementiyle kanser tedavisinde çok güzel sonuçlar aldık, 18 ay içinde kanser tamamen ölüyor. Eğer tamamen öldürüldüyse kanserin yenileme şansı da yok"- "Bor elementi kanser hücresine girerse onu, sağlıklı hücreye girerse bu hücreyi öldürür. Kimyacılar olarak bizim görevimiz, onu kanser hücresine yönlendirmek"

30 Haziran 2019 Pazar 11:12
"Borla tedavi kanseri 18 ayda öldürüyor"

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - ABD'nin Northern Illinois Üniversitesinden Prof. Dr. Narayan Hosmane, "Boron nötron yakalama terapisi" yöntemi ile kanser tedavisinin başarılı sonuçlar verdiğini belirterek, "Japonya'daki ortaklarımızla beyin kanseri olan hastalarda bunu denedik. Bor elementiyle kanser tedavisinde çok güzel sonuçlar aldık. 18 ay içinde kanser tamamen ölüyor. Eğer tamamen öldürüldüyse kanserin yenileme şansı da yok." dedi.

Hosmane, Hitit Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 7. Anorganik Kimya Kongresi için geldiği Çorum'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bor elementi ile kanser tedavisinde önemli mesafe katedildiğini söyledi.

Bor elementinin sağlık alanında nasıl kullanılabileceğine dair uzun yıllardır araştırma yaptığını belirten Hosmane, dünyanın farklı bölgelerindeki ortaklarıyla yürüttükleri çalışmalar neticesinde bor ile kanserli hücreleri yok etmeyi başardıklarını aktardı.

Hosmane, dünyadaki bor rezervinin yüzde 75'inin Türkiye'de, kalanının ise ABD sınırları içerisinde yer aldığının altını çizdi.

Pek çok alanda kullanılan borun son yıllarda sağlık alanında da önemli bir elemente dönüştüğünü vurgulayan Hosmane, şöyle devam etti:

"Borun, boron 10 ve boron 11 olarak iki izotopu var. Birinde 10, diğerinde 11 nötron var. 10 nötronu olan, bir nötron almaya çalışırsa patlayabilir. Patladığında alfa partikülleri yayıyor. Bu partiküller de 2,79 mega elektron voltluk enerjiye sahip. Bu enerji herhangi bir hücreyi öldürebilecek güçte. Eğer bu bor elementi kanser hücresine girerse onu, sağlıklı hücreye girerse bu hücreyi öldürür. Kimyacılar olarak bizim görevimiz, onu kanser hücresine yönlendirmek. Aksi takdirde zararı olacaktır."

Hosmane, 100 yıl yaşayan bir insanın kemiklerini güçlendirmek için sadece 24 gram bora ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, "Bunun haricinde insan vücudunun bora ihtiyacı yok. Bu nedenle boru vücuda gönderdiğimizde sağlıklı hücreler bunu 24 saat içinde vücuttan atıyor ancak kanser hücresinin seveceği şekilde biyomoleküllere bağlarsanız, hücre bu biyomoleküllerde bor olduğunun farkına varamıyor ve içine alıyor. Dolayısıyla şeker ya da organik asitler gibi biyomoleküllere bağlayıp kanser hücresinin içine soktuğumuzda fark edilmediği için saatlerce içerisinde kaldığı kanser hücresini öldürüyor." diye konuştu.

- "Herhangi bir yan etkisi yok"

İnsan vücudundaki bir gram tümörün yok edilmesi için 35 mikrogram bora ihtiyaç duyulduğunu aktaran Hosmane, şunları kaydetti:

"35 mikrogram boru kanser hücresine gönderiyoruz. Bu da kanser hücresinin ölmesi için yeterli. Bu yöntem, 'Boron nötron yakalama terapisi olarak isimlendiriliyor. Japonya'daki ortaklarımızla beyin kanseri olan hastalarda bunu denedik. Bor elementiyle kanser tedavisinde çok güzel sonuçlar aldık, 18 ay içinde kanser tamamen ölüyor. Eğer tamamen öldürüldüyse kanserin yenileme şansı da yok. Eğer tedavi tam uygulanmadıysa, bor miktarı yeterli gelmediyse kanser tekrar yenileyebilir. 7-8 sene önce kanser tedavisinde kullanılan bor miktarı 24 mikrogram civarındaydı. Bu yetersiz geldiği için kanser hücreleri ölmüyordu ve yenileniyordu ancak bu yöntemle böyle bir şey yok. Bu tedaviyi uyguladığımız hiç kimse ölmedi. Herhangi bir yan etkisi yok. Tedaviyi yarıda kesenler sıkıntı yaşadı ama tam uygulayanlar sıkıntı yaşamadı."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 11:12
  1. bor elementi
  2. borun kanser tedavisinde kullanılması
  3. Çorum
  4. Hitit Üniversitesi
  5. Kanser Tedavisi
  6. Prof. Dr. Narayan Hosmane

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mardin’de yaz spor okulları kapılarını açtı
    1. Mardin’de yaz spor okulları kapılarını..
    2. Darıca’da asfalt seferberliği
    3. Boğaziçi’nde çıkmaz sokak kalmayacak
    4. Rapor açıklandığından beri ‘çıt’..
    5. Çocuklar yarıştı anneler heyecanlandı
    6. Bocceciler Kahramankazan’da buluştu
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kültür ve..
    8. Hayvan sevgileriyle ‘insanlık ölmemiş’..
    9. Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr...
    10. Denizlili sporcudan Türkiye..
    11. İslâm’ın hükümlerini beğenmeyen dinden..
    12. Yusuf Yazıcı’nın keyfi yerinde
    13. Sınıra zırhlı araç ve komando takviyesi
    14. Başkan Şerifoğulları;"El ele vererek..
    15. Tesadüfen başladığı halterde..
    16. Yörüklerden Başkan Ataç’a ziyaret
    17. Peygamberimiz dua öğretiyor
    18. Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri..
    19. Tepebaşı Belediyesi 225 bin adet çiçek..
    20. Sahile kurulan oyun parkları hem..
    21. Allah’a karşı işlerini düzene koy ki...
    22. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    23. İstanbul Emniyeti "taciz iddiaları"nı..
    24. (Düzeltme) İstanbul merkezli 5 ilde..
    25. Bursaspor’da Koşukavak sesleri
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya ile..
    27. Kadınlara "Evimin Ustayım" projesi
    28. Bu transferle yer yerinden oynayacak!..
    29. İmam-ı Azam hazretlerinin talebesine..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Hava..
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!