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Borisov'dan "Brexit" açıklaması

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov:- "Brexit konusunda tam bin gün çalıştık ve hala hiçbir şey belli değil"- "Brexit, İngiltere’de yaşayan on binlerce Bulgar vatandaşını ve Bulgaristan’da yaşayan çok sayıda İngiliz vatandaşını etkileyecek"

21 Mart 2019 Perşembe 21:29
Borisov'dan "Brexit" açıklaması

SOFYA (AA) - Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) konusunda halen hiçbir şeyin belli olmadığını belirterek, Brexit'in İngiltere'deki on binlerce Bulgar vatandaşı ile ülkelerindeki çok sayıda İngiliz vatandaşını etkileyeceğini söyledi.

Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi’ne katılan Başbakan Borisov, Bulgar basınına açıklamalarda bulundu.

Yaşanan gelişmelerden "son derece endişeli olduğunu" dile getiren Borisov, "Zaman tükenmek üzere. Brexit konusunda tam bin gün çalıştık ve halen hiçbir şey belli değil. Geriye sadece 7 gün kaldı. Gelecek belirsizliğini koruyor." dedi.

İngiltere'nin Brexit’i ertelemek istediği 30 Haziran'a dek bulunduğu taleplerinin destek görmesinin mümkün olmadığını dile getiren Borisov, yaklaşan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine işaret etti.

Borisov, "Erteleme kısa olmalı. Aksi halde AP'deki İngiliz milletvekilleri hem AB lehine tavır almak hem de yaklaşan seçimlerde AB'nin geleceğini önemsiyormuş gibi kampanya yapmak zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

Başbakan Borisov, "Brexit, İngiltere’de yaşayan onbinlerce Bulgar vatandaşını ve Bulgaristan’da yaşayan çok sayıda İngiliz vatandaşını etkileyecek." diye konuştu.

Çoğu işçi ve öğrenci olmak üzere 100 bini aşkın Bulgar vatandaşının İngiltere’de yaşadığı biliniyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 21:29
  1. AB Brexit Zirvesi
  2. Brexit
  3. Bulgaristan
  4. Bulgaristan Başbakanı Bokyo Borisov

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