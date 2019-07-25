0553 313 94 23

İngiltere’ye başbakan olmuştu… O sözleri yeniden gündemde

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, 2005 yılında BBC Özbekçe'den Ibrat Jumaboyev'e verdiği telefon röportajında Türk kökeniyle ilgili soruyu yanıtlamış ve 'babamın dedesi Türk'tü ama benim Türk yanım zayıf' ifadelerini kullanmış.

25 Temmuz 2019 Perşembe 06:40
İngiltere’ye başbakan olmuştu… O sözleri yeniden gündemde

BBC Türkçe'nin yayınladığı habere göre, 55 yaşındaki Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu.

Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı (İçişleri Bakanlığ) yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813'te Çankırı'nın Kalfat köyünde doğmuştu.

"Dedem Türk'tü ama benim Türk yanım zayıf"

Johnson 2005'teki BBC Özbekçe'den Ibrat Jumaboyev'e verdiği röportajda, Türkiye'nin üyeliğine sempatiyle baktığını dile getiriyor, dedesinin Türk olmasına karşın, kendisinin ise Türk yanının zayıf olduğunu belirtiyor. Ancak Johnson yine de "Türkiye'yi seviyorum" diyor.

"Türk göçü tehlikeli" demiş, daha sonra bu sözünü inkar etmişti

Johnson, 2016'da Brexit kampanyası sırasında oy toplamak için birçok açıklamasında, 'Türk göçünün İngiltere için tehdit teşkil ettiğini' ifade etmişti. Daha sonra sorulduğunda, bu tür açıklamalar yaptığını inkar etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 06:40
  1. Çankırı
  2. Boris Johnson

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de
    1. Uluslararası anlaşmaların..
    2. Endonezya'dan İsrail'in Doğu..
    3. "FaceApp" uygulamasıyla dolandırıcılık
    4. 6 Türk'ü kaçırmışlardı... Çok iddialı..
    5. İngiltere’ye başbakan olmuştu… O..
    6. Hakan Atilla için kritik tarih belli..
    7. Dün gerçekleştirilmişti... Kritik..
    8. Çanakkale’de baba dehşet saçtı.....
    9. Atama kararları Resmi Gazete'de
    10. Trump zorda! ABD’yi karıştıracak..
    11. Galatasaray'dan Falcao açıklaması
    12. Sıcaklık 39.9 derece ölçüldü, kırmızı..
    13. Kuzey Kore'nin iki füze ateşlediği..
    14. 25.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    15. Husilerden Suudi Arabistan'daki hava..
    16. Trump Yemen tasarısını 3. kez veto etti
    17. Esenler’de korkutan yangın: 1 kişi..
    18. Bursa’da bayram öncesi narkotik..
    19. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    20. Şişli'de kamyon köprünün altında sıkıştı
    21. Şişli’de kamyon köprüye sıkıştı
    22. UMH'den Hafter'in "Zafer yakın"..
    23. Gazla freni karıştırınca, basketbol..
    24. Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi yeniden..
    25. Hakan Atilla'nın temyiz duruşması..
    26. Dışişleri’nden Mogadişu’da Meydana..
    27. Libya'nın el koyduğu İtalyan balıkçı..
    28. Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası..
    29. Kim Jong-un'dan tehlikeli adım!
    30. Dr. Sadık Ahmet ölümünün 24. yılında..
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Türkiye'nin kanını dondurmuştu... Korkunç şüphe doğru çıktı
    Türkiye'nin kanını dondurmuştu... Korkunç şüphe doğru çıktı

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    İnönü, 12 Ada için ısrar bile etmemiş
    İnönü, 12 Ada için ısrar bile etmemiş
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!