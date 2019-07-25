İngiltere’ye başbakan olmuştu… O sözleri yeniden gündemde

BBC Türkçe'nin yayınladığı habere göre, 55 yaşındaki Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu.

Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı (İçişleri Bakanlığ) yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813'te Çankırı'nın Kalfat köyünde doğmuştu.

"Dedem Türk'tü ama benim Türk yanım zayıf"

Johnson 2005'teki BBC Özbekçe'den Ibrat Jumaboyev'e verdiği röportajda, Türkiye'nin üyeliğine sempatiyle baktığını dile getiriyor, dedesinin Türk olmasına karşın, kendisinin ise Türk yanının zayıf olduğunu belirtiyor. Ancak Johnson yine de "Türkiye'yi seviyorum" diyor.

"Türk göçü tehlikeli" demiş, daha sonra bu sözünü inkar etmişti

Johnson, 2016'da Brexit kampanyası sırasında oy toplamak için birçok açıklamasında, 'Türk göçünün İngiltere için tehdit teşkil ettiğini' ifade etmişti. Daha sonra sorulduğunda, bu tür açıklamalar yaptığını inkar etti.