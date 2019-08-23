İngiltere Başbakan'ı Boris'in küstahlığı dünyanın gündeminde

İngiltere'nin yeni Başbakan'ı Boris Johnson Almanya ve Fransa temaslarındaki rahat hareketleri ile dikkat çekti. Başbakan seçildikten sonraki ilk resmi yurt dışı temasları için önce Almanya'ya giden Johnson burada Almanya Başbakan'ı Merkel ile katıldığı resmi törende elleri arkada yürümüştü.

Aslında mesaj mı verdi?

Bugün ise Fransa temasları için başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Johnson ayaklarını bir anlığına sehpaya uzatıp geri çekti. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Bu hareketi sonrası tüm ajansların servis ettiği haber sosyal medya ve kamuoyunda en çok konuşulan konular arasına girdi. Ana haber bültenlerinde Boris'in rahatlığı ve aslında bunların birer mesaj olduğu konuşuldu.