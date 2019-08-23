0553 313 94 23

İngiltere Başbakan'ı Boris'in küstahlığı dünyanın gündeminde

İngiltere'nin yeni Başbakan'ı Boris Johnson resmi temaslarındaki rahat tavırlarıyla ile dikkat çekti. Almanya'da resmi törende elleri arkada dolaşan İngiliz Başbakan, Fransa'da Elysee Sarayı'nda ayağını sehpaya koyarak yeni bir skandala imza attı.

23 Ağustos 2019 Cuma 08:19
İngiltere Başbakan'ı Boris'in küstahlığı dünyanın gündeminde

İngiltere'nin yeni Başbakan'ı Boris Johnson Almanya ve Fransa temaslarındaki rahat hareketleri ile dikkat çekti. Başbakan seçildikten sonraki ilk resmi yurt dışı temasları için önce Almanya'ya giden Johnson burada Almanya Başbakan'ı Merkel ile katıldığı resmi törende elleri arkada yürümüştü.

Aslında mesaj mı verdi?

Bugün ise Fransa temasları için başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Johnson ayaklarını bir anlığına sehpaya uzatıp geri çekti. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Bu hareketi sonrası tüm ajansların servis ettiği haber sosyal medya ve kamuoyunda en çok konuşulan konular arasına girdi. Ana haber bültenlerinde Boris'in rahatlığı ve aslında bunların birer mesaj olduğu konuşuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 08:19
  1. İngiltere
  2. Boris Johnson
  3. Fransa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM/ 23 Ağustos 2019
    1. GÜNDEM/ 23 Ağustos 2019
    2. Başkan Kavaklıgil, ’’Ortak akıl..
    3. Güney Geçiş Konseyi, Cidde'den..
    4. Yurtta hava durumu
    5. Çanakkale'de akılalmaz cinayet!..
    6. Hong Kong karıştı! YouTube devreye..
    7. Başkan Erdoğan'dan atama ve görevden..
    8. Demir, Vali Karadeniz’i ziyaret etti
    9. Teröristler, 1 sivili daha yaraladı!
    10. Türk Hava Yolları uçuş ağını..
    11. (ÖZEL) Güney Koreli turistlere kapkaç..
    12. Adana'da otomobil ile polis..
    13. Cansız bedeni 4 saat sonra Beşiktaş'ta..
    14. Sıcaklık 40 dereceye çıkacak!
    15. İzmir’de FETÖ baskınları: 14 gözaltı
    16. Kritik uyarı: Sıcaklık 40 dereceyi..
    17. Elazığ'da akılalmaz olay! Akciğerinde..
    18. Çin, Uygur Türklerini deney objesi..
    19. Kayıp olarak aranıyordu cansız bedeni..
    20. ABD'den Türkiye kararı! "Teklifimizi..
    21. Davutoğlu 6 saat kimin evinde kaldı?
    22. İstanbul'da inşaat işcisi asanör..
    23. Kütahya'da korkunç kaza: Ölü ve..
    24. Soma'da Fenerbahçe mutluluğu! Bizi..
    25. Amerika: Türkiye'ye teklifimizi geri..
    26. Trabzonspor kafilesi Trabzon’a döndü
    27. Galatasaray’dan Mevlüt Erdinç atağı!
    28. Kara yollarında durum
    29. İzmir'de FETÖ operasyonu! 14 şüpheli..
    30. Boris'in küstahlığı dünyanın gündeminde
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Gündemi sarsacak ifadeler!Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler!Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    ABD yeni maşasını buldu! Türkiye'de bombalar patlayabilir
    ABD yeni maşasını buldu! Türkiye'de bombalar patlayabilir