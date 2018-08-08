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Boris Johnson'dan peçe takan kadınlara ağır hakaret

Küstah İngiliz Boris Johnson, peçe takan Müslüman kadınlara ağır hakaret etti. Peçeli kadınları "posta kutusu" ve "banka soyguncularına" benzeten küstah, dünya kamuoyunun tepkisini çekti.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:45
Boris Johnson'dan peçe takan kadınlara ağır hakaret

İngiltere eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson peçe takan kadınları "posta kutusu" ve "banka soyguncularına" benzetti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Alastair Burt, Johnson'ın Daily Telegraph gazetesindeki makalesinde dile getirdiği bu görüşlerin "belli ölçüde incitici" olduğunu söyledi.

İŞÇİ PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİNDEN ESKİ BAKANA SERT TEPKİ

İngiltere Müslüman Konseyi Johnson'ı "aşırı sağcıların ekmeğine yağ sürmekle" suçlarken, ana muhalefetteki bazı İşçi Partisi milletvekilleri eski Bakan'dan özür dilemesini istedi.

"MÜSLÜMANLARI SIÇRAMA TAŞI OLARAK KULLANIYOR"

Lordlar Kamarası'nın muhafazakar üyelerinden Mohamed Iltaf Sheikh, Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri olabilmek için "Müslümanları sıçrama taşı olarak kullandığını" söyledi.

Johnson, Danimarka'da bu ay yürürlüğe giren peçe yasağına değindiği makalesinde 'peçenin yasaklanmasına' karşı olduğunu, ancak 'peçe takan kadınların kesinlikle çok gülünç göründüğünü' öne sürmüş ve "Posta kutusuna benziyorlar" demişti.

"JOHNSON'A SALDIRILMASI ÇOK GÜLÜNÇ"

Johnson, Müslüman gruplarla kendi partisi ve muhalefetten gelen tepkilere henüz yanıt vermedi.

Ancak Johnson'a yakın bir kaynak, Press Association haber ajansına "Bu görüşleri nedeniyle Johnson'a saldırılması çok gülünç. Netameli konuları tartışmaktan vazgeçme tuzağına düşersek, liberal değerlerimiz için sesimizi çıkarmaktan vazgeçersek meydanı aşırılık yanlılarına bırakırız" diye konuştu.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:45
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
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