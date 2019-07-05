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Boris Johnson'a "istihbarat engeli" iddiası

BBC'ye göre İngiltere Başbakanı Theresa May, 2 yıl Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Boris Johnson'ın "hassas istihbarat" bilgilerine ulaşmasına izin vermedi

05 Temmuz 2019 Cuma 12:14
Boris Johnson'a "istihbarat engeli" iddiası

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Dışişleri Bakanlığı görevini iki yıl yürüten Boris Johnson’ın "hassas istihbarat" bilgilerine ulaşmasına izin vermediği iddia edildi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre, May, kabinesine Dışişleri Bakanı olarak atadığı Johnson’ın "hassas istihbarat" bilgilerine ulaşmasına engel koydu.

Haberde, İngiliz dış istihbarat servisi MI6 ile dijital istihbarat servisi GCHQ'nun ülkenin yönetim yapısında Dışişleri Bakanına bağlı olmasına rağmen Johnson’a bu engelin konulmasının ardında May’in Johnson’ın "sır saklama yeteneğine güvenmemesi" iddiası yer aldı.

Dışişleri Bakanının belli istihbarat bilgilerine ulaşmasına engel konulmasının İngiltere tarihinde bir "ilk" olduğu belirtiliyor.

- Başbakan adayı

Katı Brexitçi Johnson 13 Temmuz 2016 - 8 Temmuz 2018 döneminde dışişleri bakanlığı görevi yapmış, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile belirsiz bir süre için bazı bağları korumayı öngören Brexit politikasına itiraz ederek istifa etmişti.

İngiltere’nin AB'den ayrılması için yürütülen kampanyanın lider isimleri arasında yer alan Johnson, May’in geçen ay Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etmesinin ardından liderlik için adaylığını koydu.

Johnson, partinin parlamento grubunda yapılan bir dizi oylamanın ardından mevcut dışişleri bakanı Jeremy Hunt ile son tura kaldı. İki aday arasındaki seçim partinin üyelerinin posta yoluyla vereceği oylarla yapılacak.

Muhafazakar Partinin yeni liderinin ve ülkenin yeni başbakanının 23 Temmuz’da ilan edilmesi öngörülüyor.

Boris Johnson, Kurtuluş Savaşı'na muhalefet ettiği için halk tarafından linç edilen Damat Ferit Paşa hükümetinin İçişleri Bakanı Ali Kemal Bey'in İngiliz eşinden olan torununun oğlu olarak, Türkiye ile kan bağına sahip olmasıyla biliniyor.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:14
  1. Boris Johnson
  2. GCHQ
  3. İngiltere
  4. Jeremy Hunt
  5. MI6
  6. Theresa May

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