Boris Johnson'a bir kötü haber daha! Brexit önergesi reddedildi İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi.

İngiltere’de Boris Jahnson hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi 308'e karşı 322 oyla reddedildi. Brexit Avam Kamarası'na takıldı Bu sonucun ardından Başbakan Boris Johnson Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak yasa tasarısının Avam Kamarası'ndaki ilerleyişini durduracağını açıkladı. Tasarı bu akşam yapılan ilk oylamada milletvekillerinin onayını almıştı.

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