Ivanka Trump'ın 'Boris Johnson' tweeti alay konusu oldu

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni başkanı Boris Johnson oldu. Johnson bu sonuçla birlikte İngiltere'nin yeni başbakanı da seçilmiş oldu. Theresa May, 24 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada, hem Muhafazakar Parti liderliğini hem de başbakanlık koltuğundan istifa ettiğini açıklamıştı.

İngiltere'nin yeni başbakanı olan Boris Johnson'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter'dan tebrik etti. Sosyal medya üzerinden bir çok tebrik mesajı alan Boris Johson'a en dikkat çekici tebrik Ivanka Trump'tan geldi. Ivanka Trump attığı tweette "United Kingdom" yazacağına "United Kingston" yazdı. Trump'ın kızı attığı tweetle sosyal medyanın diline dolanırken yanlışını kısa süre sonra düzeltti.

Babası da alay konusu olmuştu

ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz aylarda yaptığı "balina" gafıyla alay konusu olmuştu. Başkan Trump attığı tweette, Galler Prensi Charles için (Prince of Wales) yanlışlıkla Balinalar Prensi (Prince of Whales) kelimesini kullanmış, sosyal medyada olay olmuştu.