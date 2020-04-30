Boris Johnson, İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısını açıkladı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ölümcül koronavirüs nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 674 artarak 26 bin 711'e çıktığını açıkladı.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 26 bin 711'e çıktı.
Kovid-19 tedavisi gören Başbakan Boris Johnson, göreve dönmesinin ardından ilk basın toplantısını düzenledi.
Sözlerine, kendisini tedavi eden Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) teşekkür ederek başlayan Johnson, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 26 bin 711'e, vaka sayısının 6 bin 33 artarak 171 bin 253'e çıktığını belirtti.
Johnson, gün içinde 81 bin 611 test yapıldığını ve toplam test sayısının 901 bin 905 olduğunu aktardı.