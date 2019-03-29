GSS borcu olanlar ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek
Resmi Gazete'de yayımlananan karara göre Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşlar, 2019 yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.29 Mart 2019 Cuma 07:43
Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ücretsiz sağlık hizmeti alabilecekler
Karara göre, Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan ancak primlerini zamanında ödemeyip borçlu duruma düşen Türk vatandaşları, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek.
Ücretsiz sağlık hizmeti hakkından Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanacak. Ücretsiz sağlık hakkı, 31 Aralık 2019'a kadar geçerli olacak.
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