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Borçlusuna minibüsle çarpıp kaçtı

Bursa’da oğlu ile birlikte yürürken minibüsün çarptığı şahıs yaralandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:03
Borçlusuna minibüsle çarpıp kaçtı

Bursa’da oğlu ile birlikte yürürken minibüsün çarptığı şahıs yaralandı. Yaralı şahsın kazadan sonra kaçan minibüs şoförüne 800 TL borçlu olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaza, Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Oğlu ile yol kenarında yürüyen Hasan İ.’ye, sürücüsü öğrenilemeyen 16 MN 004 plakalı minibüs çarparak kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen baba yaralanırken, oğlu kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından H.İ., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin incelemelerinde minibüsün kazayla çarpmadığı tespit edildi. Minibüs sürücüsünü tespit eden ekipler, H.İ.’nin sürücüye 800 lira borcu olduğunu ve sürücünün minibüsle kasten çarptığını belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan yaralanan şahsın hayati tehlikesinin olmadığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:03
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