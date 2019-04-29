"Borçları azalttık, yatırımları artırdık"

VAN (AA) - Van Valiliği, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılmasının ardından 1 milyar 121 milyon 417 bin lira borçla devralınan Büyükşehir Belediyesi borcunun, 712 milyon 300 bin liralık yatırıma rağmen 1 milyar 98 milyon liraya düşürüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 31 Mart 2019'da iş başına gelen belediye yönetiminin, görevlendirme yapılan döneme ait 1 milyar 108 milyon 500 bin lira borç bulunduğunu kamuoyuna açıkladığı belirtildi.

Belediye başkan vekili görevlendirilmesinin 16 Kasım 2016'da yapıldığı Van Büyükşehir Belediyesinin 1 milyar 121 milyon 417 bin 382 lira borç ile devralındığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediye başkan vekili (kayyum) döneminde 938 kilometre BSK sıcak asfalt, 378 kilometre sathi kaplama olmak üzere bin 311 kilometre asfalt yapımı gerçekleştirildi. 677 kilometre stabilize yol yapıldı, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en güçlü itfaiye filosu oluşturuldu. Parklar, tarımsal hizmetler ve benzeri altyapı yatırımları ile 742 kilometre şebeke ve ishale hattı yapımı gerçekleştirildi. İleri biyolojik atık su arıtma tesisi, içme suyu depoları ve kanalizasyon hizmetleri, Peynirciler Çarşısı, Sakatatçılar Çarşısı, iş merkezleri, yol ve cadde düzenlemeleri başta olmak üzere toplam 712 milyon 300 bin lira yatırım gerçekleştirildi. Belediyede devraldığımız borcu hem azalttık hem de yatırımları artırdık."

Görevlendirme sürecinin Van halkına hizmet ederek tamamlandığı vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bizim görevimizi bıraktığımızda Van Büyükşehir Belediyesinin borcu kamuoyunu yanıltıcı şekilde açıklandığı gibi 1 milyar 108 milyon 500 bin lira değil, yaklaşık 1 milyar 98 milyon liradır. Van Büyükşehir Belediyesini 1 milyar 121 milyon 500 bin lira borç ile devralındığı gerçeği göz önüne alındığında, 712 milyon 300 bin lira yatırım yapılmış olmasına rağmen Van Büyükşehir Belediyesinin toplam borcunda belediye başkan vekilliği dönemimizde 23 milyon 500 bin liralık bir azalma olduğu görülecektir. Burada sadece kayyum öncesi belediye yönetimi zamanında yani kayyum ile hiçbir alakası bulunmayan 2011 depremi sonucu ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşların belediyeye açtıkları davalar sonucu hükmedilmiş 35 milyon 638 bin 497 lira deprem tazminat borcunun 25 milyon lirası ödendi. 89 milyon 80 bin 218 lira geçmiş dönemden kaynaklı vergi ve faiz borcu kayyum döneminde yapılandırıldı. 159 milyon 53 bin 992 lira geçmiş dönemden kaynaklı SGK ve faiz Borcu kayyum döneminde yapılandırıldı. Kayyum döneminde ödenen ve yapılandırılan deprem tazminatı, vergi, SGK ve faiz borcu toplamda 283 milyon 772 bin 707 lira olup bu borçların hiçbiri kayyum faaliyet dönemi içerisindeki hizmetler ile alakası olmayıp önceki dönemden süregelen borçlardır."

Depremde ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşların belediyenin kusurlarından kaynaklı iddiaları üzerine mahkemeler nezdinde belediyeyi tazminata mahkum ettirmeleri sonucunda oluşan tazminat borcunun yanı sıra, kayyum öncesi dönem faaliyetlerinden kaynaklı vergi ve SGK gibi zorunlu kurumsal borç ve bu borçlardan kaynaklı faizlerin kayyum döneminde yapılmış faaliyetlerin sonucunda oluşan borç gibi gösterildiği ifade edilen açıklamada, bunun siyasi mülahazalarla vatandaşın ve kamuoyunun bilinçli ve kasıtlı bir şekilde yanlış bilgilendirilmesi amacını taşıdığı vurgulandı.

Devlet Su İşleri tarafından yaptırılan 48 kilometrelik yeni su ishale hattı bedelinin yapılan protokol ile 30 yıl gibi uzun vadede ödenmek üzere belediye lehine yapılandırıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bunun yanı sıra gerek kayyum dönemi öncesi ve gerek kayyum dönemi süresince VASKİ'nin VEDAŞ'a olan toplam 150 milyon liralık elektrik borcu maliye bakanlığınca üstlenilmiş ve aylık sadece 150 bin lira belediye payından kesinti yapılması sağlanmıştır. 16 Kasım 2016 itibarıyla belediyeye iş yapmış, malzeme, araç ve gereç vermiş gerçek ve tüzel kişi esnafa da olan 182 milyon 899 bin lira borç ödenerek, kayyum döneminden önce esnaflar arasında ve piyasada belediyeye karşı olan güvensizlik ortadan kaldırılmıştır. Seçimlerden sonra belediye yönetiminin göreve başladığı tarih itibarıyla belediye kasasının nakit mevcudu 15 milyon 281 bin 698 liradır. Kendi dönemlerindeki hiçbir hizmet yapmaksızın ortaya çıkardıkları borçları, rakamları sözle/yazıyla pankartla çarpıtarak, eğerek bükerek, kamuoyunu yanlış bilgilendirme yaparak, hizmetleri ve gerçekleri yalanlarla kapatamazlar. Gerçeğe aykırı ifadeler ve terör örgütünün politikalarına, söylemlerine itibar edilmemesi için kamuoyuna saygıyla duyurulur."































