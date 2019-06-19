0553 313 94 23

Borçla aldığı aracının jant ve lastiklerini çaldılar

Adana’da bir kişinin, 12 bin 500 lira borç parayla aldığı otomobilin 4 jantı ve lastikleri çalındı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 08:51
Borçla aldığı aracının jant ve lastiklerini çaldılar

Adana’da bir kişinin, 12 bin 500 lira borç parayla aldığı otomobilin 4 jantı ve lastikleri çalındı. Sabah aracının jant ve lastiklerinin çalındığını fark eden Muhammet Türe, "Borç para ile almıştım şimdi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum" dedi.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi 2000 Bin Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik sistemleri işinde çalışan Muhammet Türe, 11 bin lira kredi çekip 12 bin 500 liraya bir ay önce bir otomobil aldı. Otomobilin jantlarını da borç para ile değiştirdi. Dün akşam da işten gelip evinin önüne otomobilini park etti. Sabah kalkıp işe gitmek istediğinde ise otomobilin 4 lastik ve jantının olmadığını görünce şok oldu. Muhammet Türe, şoku atlattıktan sonra polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Türe’nin ifadesine başvurdu. Türe, borçlanarak bir ay önce otomobili aldığını, jantları da yeni aldığını belirterek, "Akşam park ettim sabah baktım 4 lastik ve jantlar çalınmış. Borç para ile almıştım şimdi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum" dedi. Türe, bir süre otomobiline bakıp öyle kaldı. Polis şimdi her yerde zanlı ya da zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Otomobilden parmak izi alan polis lastik hırsızlığı yapan zanlılarla karşılaştırma yapacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 08:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kardelenler plastik kapak topluyor engelleri aşıyor
    1. Kardelenler plastik kapak topluyor..
    2. Diyarbakır’da trafik kazaları..
    3. Aydemir, Beykoz’da Dadaşlara seslendi
    4. Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı
    5. Aydın Müftüsü Aksu’dan Rektör..
    6. "Erkeklerde sertleşme bozukluğu kalp..
    7. Lüleburgaz’da yaz spor okulları..
    8. Camilere engelli rampası
    9. Karaciğer hastalıklarına yakalanmamak..
    10. Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
    11. Bisiklet tutkunlarından Dilimli..
    12. Sökeli Başpehlivan ve oğullarına Didim..
    13. Didim’deki 2. el pazarı belediye..
    14. Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    15. Serbest piyasada döviz fiyatları
    16. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    17. Didim’de turizmciler kokteylde bir..
    18. Kanser tedavisi gören Nurhayat için..
    19. ‘Dost’ ateşine adli soruşturma
    20. (Özel) 105 milyon liraya satılık ada
    21. (Özel) Akademik yumurtalar satışa..
    22. (Özel) Su altında kalan tarım..
    23. Cankurtaranlardan nefes kesen kurtarma..
    24. 80 yaşında eş katili oldu 20 yıl hapsi..
    25. (Özel) Çocukların süs havuzunda..
    26. İranlı yolcunun üzerinde 2 kilo 4 gram..
    27. Yaz mevsiminde karla mücadele çalışması
    28. (Özel) Beylikdüzü’nde sokak ortasında..
    29. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler,..
    30. Gri listede aranan DHKP/C’linin de..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz