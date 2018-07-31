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Borç yapılandırma süresi uzatıldı!

Vergi borçlarının yeniden yapılandırılma süresi uzatıldı. Başvurusu bugün sona erecek olan süre 27 Ağustos 2018'e uzatıldı.

31 Temmuz 2018 Salı 16:26
Borç yapılandırma süresi uzatıldı!

Başvurusu bugün sona erecek olan yeniden yapılandırmada süre Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 27 Ağustos 2018'e uzatıldı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer yayımlanan kararda,"11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3,4, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 27/08/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmasına, aynı Kanunun 9 uncu maddesinin onyedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir." denildi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 16:26
  1. borçlara yeniden yapılandırma

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