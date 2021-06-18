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Gündem Borç ödemek yerine Cuma saatinde baskın! 'Şovmen' CHP'li İmamoğlu, borçlu olduğu Akit TV'yi haczettirdi!
Gündem

Borç ödemek yerine Cuma saatinde baskın! 'Şovmen' CHP'li İmamoğlu, borçlu olduğu Akit TV'yi haczettirdi!

Sözde özgürlükleri savunan CHP, yine şaşırtmadı. Bugün CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Akit Medya'yı susturmak için harekete geçti. 'Özgürlük' naralarının, sadece CHP'nin kendi çıkarlarına hizmet edenler için geçerli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 22:05:00 - 2021-06-18 22:23:58

 yeniakit.com.tr 

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akit TV'ye açtığı 6 davadan 5'ini kaybederek borçlu duruma düşmesine rağmen hukuksuzca haciz işlemi başlattı. 

Cuma namazı saatinde haciz baskını

Seçimden önce Cuma namazlarında poz veren, seçimden sonra ise Cuma namazlarında pek görünmeyen CHP'li İmamoğlu, Akit Medya Grubu binasına tam da Cuma namazı saatinde haciz memurlarıyla avukatlarına baskın yaptırdı.

Akit TV çalışanlarının görevini yapması engellendi

Haciz memurlarıyla Akit Medya Grubu binasına gelen İmamoğlu'nun avukatları, Akit TV’deki haber materyallerini haczettirdi.

Karşılıklı mahsuplaşılması gerekirken hukuksuzluğa imza atan avukatlar ve haciz memurları, Akit TV çalışanlarının görevini yapmasını da engelledi.

6 davadan 5'ini kaybedip 1'ini kazandı

Akit TV'ye 6 dava açan CHP'li İmamoğlu, sadece 1'ini kazandı. Kaybettiği 5 davadan 21 bin 500 TL borçlanan İmamoğlu, 21 bin liralık karar için haciz ettirmesi pişkinliğin bu kadarı dedirtti.

Şovmen İmamoğlu, Akit TV'ye 21 bin 500 TL borçlu

Kaybettiği davalar nedeniyle Akit TV'ye borçlanan CHP'li İmamoğlu, kendi yandaşlarını tatmin etmek için "haciz baskını" yaptırdı. Gerçekleri şovlarıyla kapatmayı alışkanlık haline getiren CHP'li İmamoğlu, açtığı 5 davayı kaybederek 21 bin 500 TL'ye borçlandı.

İstedikleri sözde 'basın özgürlüğü' kendi kara propagandaları için geçerli

CHP'li İmamoğlu'nun bu uygulaması, kaybettikleri her seçimde kinleriyle beslenen CHP ve yoldaşlarının, tekrar yönetime gelmesi durumunda, daha önce iktidardayken yaptıkları gibi, kendi muhaliflerine zulmedeceğini bir kez daha göstermiş oldu.

Ayrıca bu haciz, akıllara Gürsel Tekin'in "İktidara geldiğimizde bize karşı duran medyaya el koyacağız" minvalindeki itirafını da akıllara getirdi.

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