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Borç nedeniyle suları kesilen çiftçiler eylem yaptı

Erzincan’da 1 milyon 200 bin TL borç nedeniyle sulama suları kesilen çiftçiler, kuruyan mahsulleri ellerine alıp traktörlerle konvoy oluşturup eylem yaptı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:05
Borç nedeniyle suları kesilen çiftçiler eylem yaptı

Erzincan’da 1 milyon 200 bin TL borç nedeniyle sulama suları kesilen çiftçiler, kuruyan mahsulleri ellerine alıp traktörlerle konvoy oluşturup eylem yaptı.


Polis ekiplerinin geniş güvenlik tedbirleri aldığı eylem sırasında çevik kuvvet polisleri de elektrik dağıtım şirketi önünde bariyer oluşturdu. Çiftçiler, sulamada kullandıkları pompaları elektrik kesintisinden ötürü kullanamadıklarını ifade etti. Erzincan çiftçisinin elektrik dağıtım şirketine toplamda 1 milyon 200 bin TL borçlarının olduğunu, ürün hasadının yapılmasından sonra bu borcun ödenmesi hususunda kontrat yapıldığı, ancak ödemenin günü gelmeden sularının kesildiği ileri süren çiftçiler, “Eylemimizin gerekçesi 15-20 gündür sulama suyumuzun kesilmesi. Yıllardır biz bu çileyi çekiyoruz. Yeter diyoruz artık. Biz çalışıp kazanıp su parasını ödeyen çiftçileriz. Biz kazanacağız ki götürüp birliğe paramızı verelim” dedi.



“Erzincan’da 30 bin çiftçi ailesi mağdur”


Çiftçiler adına basın açıklaması yapan Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik ise “İlimiz ekonomisinin temeli tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İlimiz nüfusu içerisinde yaklaşık 30 bin çiftçi ailesi geçimini tarımdan kazanmaktadır. Biz üreticiler vatanımıza, milletimize, bayrağımıza bağlı fedakar insanlarız. Gecemizi gündüzümüze katmak suretiyle yoğun bir emek sarf ederek insanlarımızın gıda ihtiyacını karşılamak için üretim yapmaktayız. Bahse konu elektrik dağıtım şirketi sulama suyu ücretlerini bahane ederek sulama enerjisini kesmekte ve dolayısıyla milli servet zarar görmekte ve üreticilerimiz de mağdur olmaktadır.


Eylem herhangi olumsuz bir olay yaşanmadan sonlandırıldı.



Elektrik dağıtım şirketinden açıklama


Öte yandan, eyleme yönelik elektrik dağıtım şirketinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Erzincan Sulama Birliği’nin borcu bugün itibari ile 5 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2013 yılından bu güne değin sulama dönemleri için şirketimize gelerek taahhütlerde bulunan, elektriklerini açtırmak için çeşitli girişimler yapan, sulama dönemi sona erer ermez verdiği taahhütlere sadakat göstermemektedir. Yeni sulama dönemi geldiğinde aynı girişimlerde 6 yıldır bulunmaya devam etmektedir. Şirketimiz, çiftçinin emeğine saygı nedeni ile bugüne kadar borçla ilgili yapılandırmaları yaparak yasalar çerçevesinde çiftçiye yardımcı olmuş ancak aynı anlayış muhataplarımız tarafından gösterilmemiştir.Şirketimiz faaliyetlerini Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında idame ettirmektedir. Enerji borcunu ödemeyen tüketicilerin elektriklerinin kesileceği belirtilen yönetmelikte açıkça düzenlenmiştir. Çiftçilerimiz için var olan ve çiftçilerimizin sorunlarını gidermek için kurulmuş olan sulama birliğinden mevzuata uygun bir davranış ve elektrik tüketiminin de bir gider olduğunu düşünmeleri beklenmektedir.


Unutulmamalıdır ki, şirketimiz enerji alımı bedelini peşin olarak ödemekte daha sonra tahsilatı yapmaktadır. Tahsilatını yapılamayan bir enerjinin kullandırılması düşünülemez. 2019 yılında geçmişte var olan alışkanlık sürdürülmek istenmiş, taahhüt yapılarak elektriklerin açılması sağlanmış, ancak kullanmasına rağmen 2 adet fatura ödenmediği gibi Sulama birliği tarafından borcu olmadığına dair dava açılmıştır. Çiftçilerimiz tarafından kullandığı sabit olan enerjiyi, borç yoktur diye menfi tespit davası açan veyaptığı mesnetsiz ve hukuk dışı açıklamalarlaşirketimiz hakkında kamuoyunda algı oluşturmaya çalışan birliğinyaptığı açıklamalar gerçeklerle bağdaşmamaktadır."

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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