0553 313 94 23

Borç batağındaki Esed'in "iş adamlarına baskı yaptığı" iddiası

Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in, Rusya'ya borcunu ödeyebilmek için para istediği iş adamlarıyla anlaşmazlığa düştüğü, bunun üzerine haklarında soruşturma başlattığı iddia edildi

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:37
Borç batağındaki Esed'in "iş adamlarına baskı yaptığı" iddiası

ANKARA (AA) - Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in, Rusya'ya artan borçlarını ödeyebilmek için para talep ettiği zengin iş adamlarına baskı uyguladığı öne sürüldü.

Suriye haberlerinin paylaşıldığı bazı Arapça sosyal medya hesapları ile yayın organlarındaki iddialara göre, Esed, Suriye'nin en zengin 29 iş adamına karşı "kara para aklama" ve "terörü finanse etme" suçlarından soruşturma başlattı.

Söz konusu iş adamları arasında Suriye Telekom Şirketinin (Syriatel) hissedarı ve Suriye'nin en zengin iş adamı olan Beşşar Esed'in kuzeni Rami Mahluf da yer alıyor.

İddialara göre, Rusya, Esed rejiminden Suriye'deki savunma harcamalarına karşılık bir milyar dolar talep etti. Esed ise bu paranın karşılanması için Mahluf ailesiyle iletişime geçti. Mahluf ailesinin bu parayı karşılamayı reddetmesi üzerine Esed rejimi, ailenin sahip olduğu şirketler hakkında soruşturma başlattı.

Mahluf, iki kardeşi ve babasıyla ev hapsinde tutulurken, Suriye Telekom Şirketlerindeki hisseleri de kamuya aktarıldı.

- ABD Hazine Bakanlığınca yaptırım listesine alınmıştı

Rejimin en büyük finansörü olan Mahluf, Suriye Telekom Şirketindeki hisseleri, bankacılık, doğal gaz, petrol ve ulaşım sektörlerindeki yatırımlarıyla biliniyor.

Mahluf, Suriye'de yolsuzluklara karıştığı gerekçesiyle 2008'de ABD Hazine Bakanlığınca yaptırım listesine alınmıştı.

Avrupa Birliği (AB) de Esed rejimine destek verdiği gerekçesiyle Mahluf'u 2011'de yaptırım listesine ekledi.

Mahluf, son bir yılda telekomünikasyon, maden ve enerji alanlarında İran ile büyük anlaşmalara imza atmıştı.

Esed rejiminin, başta Rusya ve İran olmak üzere birçok ülkeden büyük borçlanmaya gittiği tahmin edilirken, rejim yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:37
  1. ABD Hazine Bakanlığı
  2. Esed
  3. Rami Mahluf
  4. Suriye
  5. Suriye Telekom Şirketi
  6. Syriatel
  7. yaptırım listesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsunspor’a yeni otobüs
    1. Samsunspor’a yeni otobüs
    2. Samsun Teknopark’ta çocuklar bilimle..
    3. İdama mahkum edilen İran'ın eski..
    4. Sağlık Bakanlığının sözleşmeli..
    5. Seçer, Karaduvar’da incelemelerde..
    6. Manisa Şehir Hastanesi 9 ayda 1 milyon..
    7. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    8. Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kolombiya..
    10. Engelliler Zafer Bayramı’nı su altında..
    11. Galatasaray'da Kayserispor maçı..
    12. Salihlili minik karateciden..
    13. “Brexit ile 1,3 trilyon avro tutarında..
    14. Erdoğan, Velandia'yı kabul etti
    15. Çavuşoğlu-Makei ortak basın toplantısı
    16. Salihli’de tenis kortları yenileniyor
    17. FÜ’de Ar-Ge Eğitimi, 19 kursiyer..
    18. Çocuğuyla birlikte kahveyi bastı
    19. AK Partili Kırkpınar: "Çiftçiye 1..
    20. Van YYÜ’de innovan girişimcilik..
    21. Jandarma Uzman Çavuş Uğurlu’ya geçmiş..
    22. -ASELSAN Başkanı Prof. Dr. Görgün:..
    23. Filipinler’de yanan vapurdan 245 kişi..
    24. Burhaniye’de inşaat ustası heykeltıraş..
    25. Kuzey Marmara Otoyolu’ndan bariyerleri..
    26. FETÖ’nün sözde "Türkiye İmamı"..
    27. Galatasaray’da Younes Belhanda takımla..
    28. Konyaspor, Antalyaspor hazırlıklarını..
    29. Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler,..
    30. "Batılı ülkeler, DEAŞ konusunda çifte..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir