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Borç batağındaki CHP'li belediyeden Adana Demirsporlu futbolculara prim sözü!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 1. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Hatayspor'a 3-2 mağlup olan Adana Demirspor'a maç öncesinde 2 milyon lira prim vaadinde bulunduğu ortaya çıktı. Borç batağındaki belediyenin başkanı Karalar'ın bu vaadi sosyal medyada büyük tepki çekerken 'Onca insan açken bu neyin primi' yorumları yapıldı.

26 Mayıs 2019 Pazar 22:24
Borç batağındaki CHP'li belediyeden Adana Demirsporlu futbolculara prim sözü!

1. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Hatayspor'a 3-2 mağlup olan Adana Demirspor, Süper Lig yarışına son noktayı koydu. Mavi Şimşekler'e maç öncesinde belediye başkanı tarafından 2 milyon lira galibiyet primi müjdelendiği öğrenildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatayspor-Adana Demirspor maçı öncesinde sosyal medya hesabından, "#AdanaDemirspor'un Süper Lig'e çıkması durumunda 2 milyon lira prim vereceğimizi siz sevgili kardeşlerime müjdeliyorum. İnşallah Süper Lig hasretimiz bitecek. Çünkü bu şehir, bu güzel insanlar her şeyin en süperini hak ediyor." paylaşımını yaptı. Karalar'ın prim vaadi, sosyal medyada birçok kesimin tepkisine yol açtı. Ekşi'de gündem olan olay için "Belediye'nin görevi futbola para harcamak değil, onca fakir insan var. Önce onlara yardım edilsin" yorumları yapıldı.

İşte o tepkiler:


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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 22:24
  1. Hatay
  2. Zeydan Karalar
  3. CHP
  4. Adana Demirspor

YORUM YAZ

  • SerdarSerdar28 dk önce
    Mahsur yavas Gibi mahkemeye versin eski belediye Bu kadar parayi nereye harcamis .
  • ElinsafElinsaf32 dk önce
    Bocu bu Adam mi yapti

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