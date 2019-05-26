Borç batağındaki CHP'li belediyeden Adana Demirsporlu futbolculara prim sözü!

1. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Hatayspor'a 3-2 mağlup olan Adana Demirspor, Süper Lig yarışına son noktayı koydu. Mavi Şimşekler'e maç öncesinde belediye başkanı tarafından 2 milyon lira galibiyet primi müjdelendiği öğrenildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatayspor-Adana Demirspor maçı öncesinde sosyal medya hesabından, "#AdanaDemirspor'un Süper Lig'e çıkması durumunda 2 milyon lira prim vereceğimizi siz sevgili kardeşlerime müjdeliyorum. İnşallah Süper Lig hasretimiz bitecek. Çünkü bu şehir, bu güzel insanlar her şeyin en süperini hak ediyor." paylaşımını yaptı. Karalar'ın prim vaadi, sosyal medyada birçok kesimin tepkisine yol açtı. Ekşi'de gündem olan olay için "Belediye'nin görevi futbola para harcamak değil, onca fakir insan var. Önce onlara yardım edilsin" yorumları yapıldı.

İşte o tepkiler:



